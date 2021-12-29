Столтенберг: НАТО не нарушило обещания не расширяться на восток

По его словам, вашингтонский договор позволяет странам Европы вступать в альянс.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD, что НАТО не нарушило обещания не расширяться на восток. Он сказал, что нет договора, который был запрещал альянсу расширяться.

Нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в Вашингтонском договоре. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Столтенберг сказал также, что странам Европы вступать в организацию позволяет вашингтонский договор. В других международных документах эта информация тоже есть. В частности, речь идет Хельсинкском заключительном пакте и Парижской хартии 1990 года.

Ранее Борис Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

Видео: www.tagesschau.de