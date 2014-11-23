Эксперты прокомментировали переизбрание Столтенберга на должность генсека НАТО

Альянс не смог согласовать новую кандидатуру, так как рассматривал слишком много претендентов.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг останется в должности ещё на год. Полномочия руководителя были продлены до 1 октября 2024-ого. Назначение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста полагают, что решение переизбрать Столтенберга не означает признание его незаменимости: дело скорее в том, что Альянс не смог согласовать новую кандидатуру, уверены они.

Телеграмеры обратили внимание на то, что выбор претендентов зависел от нескольких условий, диктуемых нынешней повесткой. Так, были попытки выдвинуть на пост нескольких женщин, а также вице-премьера Канады, дед которого родом из Украины. Свою роль сыграла и внутренняя геополитическая ситуация в ЕС.

Никого не предлагали лишь США – то ли потому, что и так понимают, кто в НАТО главный, то ли потому, что их генерал традиционно возглавляет объединенные силы Альянса в Европе. Так или иначе, достичь консенсуса не удалось, и чтобы не раскалывать Альянс во время конфликта на Украине, который и так приносит немало разногласий, было принято решение оставить старину Йенса еще на один год. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / NATO News