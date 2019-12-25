Россия совершила рекордную поставку нефти в Индию: мнение экспертов

Объёмы за 10 месяцев превышают общий импорт сырья из Саудовской Аравии и Ирака.

За июнь поставки российской нефти в Индию достигли рекордных 2,2 млн баррелей в день. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на аналитиков Kpler.

Эксперты отметили, что объёмы поставок растут уже 10 месяцев подряд: они превышают общий импорт сырья из Саудовской Аравии и Ирака. При этом Индия осуществляет рекордно большие поставки авиационного топлива в Европу: таким образом, углеводороды Западу фактически всё ещё поставляет РФ, подчеркнули телеграмеры.

Аналогичную ситуацию авторы поста отметили и с Испанией, которая за 5 месяцев 2023 года закупила российского СПГ больше, чем за весь прошлый год.

Ранее эксперты прокомментировали идею создания российской орбитальной станции.

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