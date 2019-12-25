Эксперты прокомментировали идею создания российской орбитальной станции

Глава Роскосмоса Юрий Борисов провёл встречу с Владимиром Путиным. В ходе мероприятия обсуждались, в том числе, перспективы введения российской орбитальной станции. Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Авторы поста отметили, что в вопросе строительства партнёрство предлагается в том числе и иностранным государствам: в целом речь идёт о "незападной" МКС, использование которой не предусматривает взаимодействие с США и их союзниками.
Но времена тоже меняются. Сейчас многие государства могут себе позволить оплатить не только подготовку космонавта, но и создание модуля, а их ученые знают, какие эксперименты они хотели бы провести на борту. Лучшие способы укрепить долговременные связи, наверное, существуют, но их немного.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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