Эксперты прокомментировали идею создания российской орбитальной станции

В стране задумали создать версию "незападной" МКС, использование которой не предусматривает взаимодействие с США и их союзниками.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов провёл встречу с Владимиром Путиным. В ходе мероприятия обсуждались, в том числе, перспективы введения российской орбитальной станции. Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что в вопросе строительства партнёрство предлагается в том числе и иностранным государствам: в целом речь идёт о "незападной" МКС, использование которой не предусматривает взаимодействие с США и их союзниками.

Но времена тоже меняются. Сейчас многие государства могут себе позволить оплатить не только подготовку космонавта, но и создание модуля, а их ученые знают, какие эксперименты они хотели бы провести на борту. Лучшие способы укрепить долговременные связи, наверное, существуют, но их немного. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в новых российских регионах введут дополнительные льготы для агропрома.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)