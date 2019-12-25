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В новых российских регионах введут дополнительные льготы для агропрома: мнение экспертов
Сегодня, 10:26
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В новых российских регионах введут дополнительные льготы для агропрома: мнение экспертов

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Ставка льготного лизинга на закупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования составит до 6% годовых, а в случае с иностранным оборудованием – до  8%.

В новых российских регионах будут введены дополнительные льготы для ускорения развития агропрома. Инициатива учреждена правительством страны, сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что теперь ставка льготного лизинга на закупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования составит до 6% годовых, а в случае с иностранным оборудованием – до  8%. На дополнительную меру поддержки будет выделено 300 млн рублей.

В следующем году будет интересно посмотреть, как новые льготы в сочетании с уже имеющимися повлияют на общую сельскохозяйственную статистику, а еще интереснее – в 2025, когда пройдет полный производственный цикл.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроют завод по производству телеком-оборудования.

Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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