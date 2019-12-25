В Петербурге откроют завод по производству телеком-оборудования: мнение экспертов

Долгое время рынок коммерческого телеком-оборудования в РФ был практически целиком занят импортными системами.

Новое предприятие по производству телеком-оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов, Wi-Fi и LTE-роутеров) запустят в Северной столице. Завод будет базироваться на базе одного из ключевых российских изготовителей радиоэлектронной аппаратуры и систем автоматизации "Авангард". Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили авторы поста, долгое время рынок коммерческого телеком-оборудования в РФ был практически целиком занят импортными системами. Предприятие поможет изменить такое положение дел. Кроме того, опыт и производственные возможности в части коммерческих систем позитивно повлияют на уровень военных разработок, считают телеграмеры.

Таким образом в этой части задача укрепления технологического суверенитета важна не только в части укрепления промышленности в целом, но и отвечает на вполне конкретные запросы времени в сфере национальной безопасности. Telegram-канал "Мейстер"

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