Эксперты прокомментировали итоги встречи Путина с лидерами африканских государств

В Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с лидерами африканских стран: итоги мероприятия указывают, что вероятность выхода РФ из зерновой сделки заметно увеличилась. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Российский президент подчеркнул, что из портов Украины для обеспечения Африки зерном было вывезено почти 32 млн т сельхозпродукции: из них до континента дошло приблизительно 100 тыс. т.
Телеграммы подчеркнули, что при наличии прямого дружественного общения страны с африканскими государствами, гораздо проще обеспечить потребности Африки российским зерном.
Ранее мы сообщили о том, что Путин затронул тему детских пособий на ПМЭФ.
Фото: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все