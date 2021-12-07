Эксперты прокомментировали итоги встречи Путина с лидерами африканских государств

Судя по риторике партнёров, растёт вероятность выхода РФ из зерновой сделки.

В Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с лидерами африканских стран: итоги мероприятия указывают, что вероятность выхода РФ из зерновой сделки заметно увеличилась. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Российский президент подчеркнул, что из портов Украины для обеспечения Африки зерном было вывезено почти 32 млн т сельхозпродукции: из них до континента дошло приблизительно 100 тыс. т.

Телеграммы подчеркнули, что при наличии прямого дружественного общения страны с африканскими государствами, гораздо проще обеспечить потребности Африки российским зерном.

Ранее мы сообщили о том, что Путин затронул тему детских пособий на ПМЭФ.

Фото: Kremlin.ru