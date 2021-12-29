Борис Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

Он сказал, что есть высокая вероятность вторжения России на Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью Би-би-си, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Он сказал, что есть высокая вероятность вторжения российских войск на Украину.

Джонсон отметил, что вторжение может якобы происходить, в том числе, через белорусско-украинскую границу. Это необходимо, по словам премьер-министра, для того, чтобы окружить Киев. Джонсон сказал, что в таком случае пострадают не только украинцы, но и россияне.

Ранее Зеленский заявил о намерении в "любом формате" провести переговоры с Путиным.

Видео: www.bbc.com