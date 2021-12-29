Китай выступил против расширения НАТО

В КНР считают, что расширения блока может стать причиной возникновения военных противостояний.

Расширение Североатлантического альянса не способствует глобальной безопасности и стабильности. Это следует из заявления на официальном сайте представительства Китая в Евросоюзе.

Согласно тексту документа, попытки альянса расширить свою географию могут стать причиной формирования политических блоков и возникновения противостояния на военной арене.

Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире. из заявления представительства КНР в ЕС

Китайская сторона призвала альянс отказаться от "ведения холодной войны" и относиться с уважением к суверенитету, безопасности и интересам других государств.

Напомним, 17 декабря 2021 года Москва опубликовала проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В них российская сторона настаивает на юридических гарантиях нерасширения Североатлантического альянса на восток, отказе присоединения к блоку Украины, а также от создания военных баз на территории постсоветских государств.

Ранее в Пентагоне заявили об отсутствии угрозы восточному флангу НАТО со стороны России.

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