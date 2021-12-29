В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы восточному флангу НАТО со стороны России

Джон Кирби оценил ситуацию на госгранице РФ и Украины.

В Пентагоне заявили об отсутствии прямо сейчас угрозы восточному флангу НАТО со стороны России. Об этом журналистам во время регулярного брифинга с американском оборонном ведомстве сообщил официальный представитель Джон Кирби.

Никаких специфических или дополнительных угроз, исходящих напрямую от России, восточному флангу НАТО нет…Ничего напрямую не представляет угрозу восточному флангу НАТО Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник заметил прессе, что в Вашингтоне по-прежнему видят большое скопление российских войск на государственной границе с Киевом, а также сил, размещенных на территории Белоруссии.

Вице-адмирал Хилл назвал ракету SM-6 единственной защитой США от гиперзвукового оружия.

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