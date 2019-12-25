Песков: Путин и Лукашенко поднимали вопрос расширения НАТО на Украину

Представитель Кремля подчеркнул, в качестве ответа на такие действия Москва и Минск обязательно предпримут меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент глава России Владимир Путин поднимал со своим белорусским коллегой вопрос о потенциальном расширении Североатлантического Альянса на Украину. Об этом пишет ТАСС.

В качестве ответа на такие действия, отметил официальный представитель Кремля, Москва и Минск обязательно предпримут меры. Сам же Путин заявил Лукашенко в ходе беседы, что расширение военно-политического блока является "пересечением красных линий".

Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Киев хочет получать от Вашингтона один миллиард долларов в год, что должно произойти "в ближайшие годы". По мнению Кулебы, те государства, которые получают от Соединенных Штатов один миллиард долларов и более ежегодно, входят в "клуб избранных".

Фото: kremlin.ru