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Ленобласть собрала 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Сегодня, 14:30
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть собрала 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

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Это предметы первой необходимости.

Порядка 50 тонн гуманитарной помощи собрала Ленобласть для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Собрали предметы первой необходимости – одежду, посуду, детские игрушки, канцелярию, средства гигиены, а также продукты длительного хранения. Гуманитарная помощь отправилась в Батайск Ростовской области, где развернуты пункты приема беженцев. Там их обеспечивают временным жильем, а также медицинской помощью, питанием и теплыми вещами.

Всего в Ростовскую область отправят четыре автомобиля из Ленинградской области с гуманитарной помощью.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге формируют отряды медиков для помощи жителям Донбасса. 

Фото: Администрация Ленобласти 

Теги: беженцы из лнр и днр, гуманитарная помощь донбассу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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