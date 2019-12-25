Ленобласть собрала 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Это предметы первой необходимости.

Порядка 50 тонн гуманитарной помощи собрала Ленобласть для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Собрали предметы первой необходимости – одежду, посуду, детские игрушки, канцелярию, средства гигиены, а также продукты длительного хранения. Гуманитарная помощь отправилась в Батайск Ростовской области, где развернуты пункты приема беженцев. Там их обеспечивают временным жильем, а также медицинской помощью, питанием и теплыми вещами.

Всего в Ростовскую область отправят четыре автомобиля из Ленинградской области с гуманитарной помощью.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге формируют отряды медиков для помощи жителям Донбасса.

Фото: Администрация Ленобласти