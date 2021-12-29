В ДНР спецназ обезвредил диверсионно-террористическую группу

В Донецке была обезврежена украинская диверсионно-террористическая группа. Об этом сообщается на сайте МГБ ДНР.
Отмечается, что планировались диверсантами подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций в Донецке. Во время задержания диверсанты оказали вооруженное сопротивление, в результате пострадали два бойца МГБ ДНР.
Действиями спецназа МГБ ДНР преступная деятельность представителей террористического киевского режима была пресечена, — заключили в ведомстве.
Ранее Piter.TV писал, что было опубликовано видео захвата украинских диверсантов в ДНР.
Видео: Telegram/SHOT
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