Ленинградская область продолжает помогать беженцам

В центры соцзащиты Ленинградской области по данным на 2 марта обратились 124 человека.

В среду, 2 марта, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что регион подключился к оказанию помощи беженцам, которые самостоятельно приехали в регион из Донецкой и Луганской народных республик к родственникам и друзьям. По данным на сегодня, в центры социальной защиты обратились 124 человека.

По словам председателя комитета по соцзащите населения Анастасии Толмачевой, граждане обращаются за единовременной выплатой, а также за помощью в устройстве детей в школу и трудоустройстве. Граждане из ДНР и ЛНР могут обратиться по бесплатному единому номеру 8-800-350-06-05.

Регион готов предоставить как условия для временного проживания, так и помощь в трудоустройстве, в получении образовательных услуг и поддержку в виде выплаты и гуманитарной помощи.

Ленобласть собрала 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Фото: Администрация Ленобласти