Жителям Донбасса отправили новый грузовик гуманитарной помощи из Соснового Бора

В субботу, 10 сентября, из Соснового Бора выдвинулась фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом сообщил глава Сосновоборского округа Михаил Воронков.
На освобождённые территории отправили продукты длительного хранения, товары личной гигиены и тары с питьевой водой. Всё это было собрано при поддержке сотрудников Концерна "ТИТАН-2".
Добавим, что В Сосновом Бору не первый раз помогают жителям Донбасса. До этого грузы доставлялись менее масштабными партиями.
Ранее мы сообщили о том, что из Ленобласти в подшефный Енакиево прибыли две фуры со спортивным инвентарем.
Фото: ВКонтакте / Михаил Воронков
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все