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Жителям Донбасса отправили новый грузовик гуманитарной помощи из Соснового Бора
Сегодня, 9:56
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Жителям Донбасса отправили новый грузовик гуманитарной помощи из Соснового Бора

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Сотрудники Концерна "ТИТАН-2" собрали продукты длительного хранения, товары личной гигиены и тары с питьевой водой.

В субботу, 10 сентября, из Соснового Бора выдвинулась фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом сообщил глава Сосновоборского округа Михаил Воронков.

На освобождённые территории отправили продукты длительного хранения, товары личной гигиены и тары с питьевой водой. Всё это было собрано  при поддержке сотрудников Концерна "ТИТАН-2".

Добавим, что В Сосновом Бору не первый раз помогают жителям Донбасса. До этого грузы доставлялись менее масштабными партиями.

Ранее мы сообщили о том, что из Ленобласти в подшефный Енакиево прибыли две фуры со спортивным инвентарем.

Фото: ВКонтакте / Михаил Воронков

Теги: гуманитарная помощь донбассу, ленинградская область, михаил воронков, сосновый бор
Категории: Лента новостей,

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