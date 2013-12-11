Жителям Донбасса отправили новый грузовик гуманитарной помощи из Соснового Бора

Сотрудники Концерна "ТИТАН-2" собрали продукты длительного хранения, товары личной гигиены и тары с питьевой водой.

В субботу, 10 сентября, из Соснового Бора выдвинулась фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом сообщил глава Сосновоборского округа Михаил Воронков.

На освобождённые территории отправили продукты длительного хранения, товары личной гигиены и тары с питьевой водой. Всё это было собрано при поддержке сотрудников Концерна "ТИТАН-2".

Добавим, что В Сосновом Бору не первый раз помогают жителям Донбасса. До этого грузы доставлялись менее масштабными партиями.

Ранее мы сообщили о том, что из Ленобласти в подшефный Енакиево прибыли две фуры со спортивным инвентарем.

Фото: ВКонтакте / Михаил Воронков