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В Петербурге формируют отряды медиков для помощи жителям Донбасса
Сегодня, 13:48
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В Петербурге формируют отряды медиков для помощи жителям Донбасса

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Открыли в городе также централизованный сбор денег.

В Петербурге начали формироваться отряды медиков-добровольцев для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России" в Петербурге.

По информации пресс-службы, в ближайшее время первая группа волонтеров может выехать для оказания помощи людям, в том числе психологической.  

Отмечается, что в настоящий момент на Донбассе остров стоит вопрос о медика-волонтерах, необходимы, в том числе, детские врачи, педиатры, а также врачи первого звена.

В Петербурге также был открыт централизованный сбор денег.

Ранее Piter.TV сообщал, что киевское метро приостановило перевозки и будет работать как укрытие. 

Фото: pixabay 

Теги: волонтеры-медики, донбасс, помощь жителям донбасса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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