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Киевское метро приостановило перевозки и будет работать как укрытие
Сегодня, 12:01
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Киевское метро приостановило перевозки и будет работать как укрытие

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Мэр Кличко рассказал, что поезда по подземке больше не ездят.

Киевское метро приостановило пассажирские перевозки и будет работать как укрытие для местного населения. Об этом в собственном Telegram-канале написал глава украинской столицы Виталий Кличко. Чиновник выступил с рекомендациями оставаться дома или в укрытиях, а также не выходить и не выезжать на улицу. Исключением станут граждане, которые работают на производствах критической инфраструктуры.

Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут.

Виталий Кличко, мэр Киева

Кличко призвал жителей Киева готовить тревожный чемодан.

Фото: Telegram / Виталий Кличко
 

Теги: виталий кличко, киев, метро
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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