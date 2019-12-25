Киевское метро приостановило перевозки и будет работать как укрытие

Киевское метро приостановило пассажирские перевозки и будет работать как укрытие для местного населения. Об этом в собственном Telegram-канале написал глава украинской столицы Виталий Кличко. Чиновник выступил с рекомендациями оставаться дома или в укрытиях, а также не выходить и не выезжать на улицу. Исключением станут граждане, которые работают на производствах критической инфраструктуры.
Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут.
Виталий Кличко, мэр Киева
Кличко призвал жителей Киева готовить тревожный чемодан.
Фото: Telegram / Виталий Кличко
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