Кличко призвал жителей Киева готовить тревожный чемодан

Мэр украинской столицы призвал жителей оставаться дома.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал готовить тревожный чемодан. Такое заявление чиновник сделал в собственном аккаунте в мессенджере Telegram. По мнению специалиста, в настоящее время паника является самым страшным врагом граждан на фоне проводимой ВС РФ военной операции на Украине. Глава города уточнил, что все население, не задействованное в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечении столицы, должно оставаться дома.

Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти в столице. Виталий Кличко, мэр Киева

Напомним, что ранее на Украине были слышны взрывы. Мэр города объяснил их работой украинских ПВО по беспилотным летательным аппаратам противника.

Кличко призвал ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР.

Фото и видео: Telegram / Виталий Кличко

