Кличко призвал ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Мэр Киева поблагодарил Запад за поддержку украинского суверенитета.

Виталий Кличко призвал западных партнеров ввести санкции против России за признание Донецкой и Луганской народных республик Донбасса. Такое заявление мэр украинской столицы сделал в специальном видеообращении. Чиновник рассчитывает на то, что ограничительные пакеты мер будут скоординированы в НАТО и Евросоюзе.

Из действий российских властей мы видим, что Россия фактически объявила Украине войну… Партнеры Украины должны безотлагательно ввести весь пакет санкций. Мы благодарим те государства, лидеры которых уже заявили о готовности. Виталий Кличко, мэр Киева

Напомним, что российский лидер вечером 21 февраля провел совещании с членами Совета Безопасности РФ. По его результатам глава страны обратился с видеообращение к нации. Он заявил о необходимости срочного признания суверенитета ДНР и дНР из-за угрозы военного вторжения ВСУ на Донбасс.. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы и соглашение о дружбе и сотрудничестве с лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Шольц: Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2".

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine

Фото и видео: