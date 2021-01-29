Маргарита Симоньян призвала включить ДНР и ЛНР в состав России

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала включить непризнанные Донецкую и Луганскую непризнанные республики в состав России. Заявление она сделала на интеграционном форуме "Русский Донбасс".
Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей Родины.
Маргарита Симоньян, главред RT
В министерстве иностранных дел России назвали высказывание Симоньян её личной точкой зрения.
Ранее ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков.
Видео: YT / Первый Республиканский Телеканал
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все