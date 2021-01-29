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Маргарита Симоньян призвала включить ДНР и ЛНР в состав России

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В министерстве иностранных дел России назвали высказывание Симоньян её личной точкой зрения.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала включить непризнанные Донецкую и Луганскую непризнанные республики в состав России. Заявление она сделала на интеграционном форуме "Русский Донбасс".

Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей Родины.

Маргарита Симоньян, главред RT

В министерстве иностранных дел России назвали высказывание Симоньян её личной точкой зрения.

Ранее ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков.

Видео: YT / Первый Республиканский Телеканал

Теги: днр, лнр, симоньян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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