Яков Осадчий рассказал о прибытии в регион украинских гаубиц "Гиацинт-Б".

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков. Об этом на брифинге с журналистами рассказал официальный представитель Минобороны самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий. По данным военного, Народная милиция зафиксировала нахождение в регионе буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б". Техника прибыла на железнодорожную станцию Рубежного, который находится под контролем Киевских властей.

В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечается размещение… четырех буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", прибывших для усиления артиллерийских подразделений 14-й бригады на станцию погрузки населенного пункта Рубежное Яков Осадчий, официальный представитель Минобороны ЛНР

Представитель оборонного ведомства уточнил, что в ЛНР также знаю о том, что около линии соприкосновения около населенных пунктов Новотошковское, Трехизбенка, Крымское, Луганское, Светлодарск, Троицкое, находящихся под контролем Киева, установлена украинская бронетехника. Также она расположена около поселка Золотое, который частично находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту".

Фото: пресс-служба Народной милиции ЛНР