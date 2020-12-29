Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту"

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил России выйти из Донбасса по "золотому мосту". Об этом он заявил в интервью порталу Politeca.net.
Под "золотым мостом" Арестович имеет ввиду комплекс соглашений и предложения со стороны Киева. После этого с Москвы могут снять санкции.
Уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс - это блестящий выход для них. Но они на это не идут.
Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации
Ранее на Украине озвучили секретный план "освобождения" Крыма.
Видео: YouTube / Politeca Online
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