Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту"

После этого Киев готов снять с Москвы наложенные санкции.

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил России выйти из Донбасса по "золотому мосту". Об этом он заявил в интервью порталу Politeca.net.

Под "золотым мостом" Арестович имеет ввиду комплекс соглашений и предложения со стороны Киева. После этого с Москвы могут снять санкции.

Уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс - это блестящий выход для них. Но они на это не идут. Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации

Ранее на Украине озвучили секретный план "освобождения" Крыма.

Видео: YouTube / Politeca Online