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Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту"

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После этого Киев готов снять с Москвы наложенные санкции.

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил России выйти из Донбасса по "золотому мосту". Об этом он заявил в интервью порталу Politeca.net.

Под "золотым мостом" Арестович имеет ввиду комплекс соглашений и предложения со стороны Киева. После этого с Москвы могут снять санкции.

Уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс - это блестящий выход для них. Но они на это не идут.

Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации

Ранее на Украине озвучили секретный план "освобождения" Крыма.

Видео: YouTube / Politeca Online

Теги: алексей арестович, донбасс, золотой мост, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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