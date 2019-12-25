"Сейчас пишите, кому нужна помощь". Симоньян отреагировала на атаку БПЛА в Новороссийске

В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок, пострадали 29 жителей Новороссийска.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на трагедию в Новороссийске. Журналистка предложила свою семьям погибших и пострадавшим при атаке беспилотников ВСУ.

Украинские беспилотники атаковали Новороссийск в ночь на 9 сентября. В результате обстрела погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Также пострадали 29 мирных жителей, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Симоньян призвала жителей Краснодарского края, которым требуется помощь, обращаться к ней напрямую.

Все слова скажем потом. Сейчас пишите, кому нужна помощь. Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня

Краснодарский край вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Основной удар принял на себя Новороссийск. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, храм и детский сад.

Ранее мы сообщали, что при атаке ВСУ на Геленджик пострадали 58 человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)