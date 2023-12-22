В Петербурге сотрудник полиции арестован по делу о вымогательстве взятки у иностранки

Напомним, помощнику дежурного 77-го отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга вменяется п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством).

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО 25-летнего сотрудника полиции, обвиняемого в вымогательстве взятки у иностранки. Правоохранитель заключен под стражу до 2 июня 2024 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 4 апреля.

Напомним, помощнику дежурного 77-го отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга вменяется п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством).

Следствие утверждает, что в период с 23 по 24 января 2024 года фигурант потребовал от иностранки, которую задержали за нарушение режима проживания, взятку в размере 35 тыс. рублей за невыдворение ее за пределы РФ. Он получил часть требуемой суммы – 20 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV