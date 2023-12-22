В Петербурге полицейский обвиняется в получении взятки от иностранки

Он требовал с неё 35 тысяч рублей за невыдворение за пределы РФ.

В Санкт-Петербурге сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

Следственным отделом по Адмиралтейскому району предъявлено обвинение 25-летнему помощнику дежурного 77 отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району города в получении взятки. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемый в период с 23 по 24 января 2024 года, потребовал от иностранки, задержанной за нарушение режима проживания, взятку в сумме 35 тысяч рублей за невыдворение её за пределы России. В указанный период времени он получил часть требуемой взятки в сумме 20 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее по подозрению в получении взятки в размере 40 тыс. рублей задержали главу МО "Звездное".

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