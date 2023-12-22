В Невском районе Петербурга массово отключают свет

Свет отключали в домах по Народной улице, Дальневосточному проспекту и проспекту Большевиков.

В Невском районе Петербурга 29 марта остались без электричества жители ЖК "Цивилизация" и ряда других, находящихся по близости, улиц. Об этом пишет "Фонтанка".

Свет отключали в домах по Народной улице, Дальневосточному проспекту и проспекту Большевиков. Горожане отмечали, что электричества не было также и в магазинах.

В пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" изданию рассказали, что "специалисты ведут восстановительные районы в Невском районе после технологического нарушения на оборудовании". Диспетчеры компании создали резервные схемы электроснабжения.

К 19:30 стало известно, что жители домов, где отключали свет, сообщают о возобновлении электричества.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)