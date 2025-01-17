Компания "Дороги и мосты" проведет предпроектные проработки Ново-Адмиралтейского моста

Мост фигурирует в Генеральном плане города с 1948 года и всегда был нужен Петербургу.

Подрядчик Большого Смоленского моста и нового моста в составе ШМСД выполнит предпроектные проработки Ново-Адмиралтейского моста, чтобы бережно вписать его в панорамы Петербурга. Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов во время программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

По данным градоначальника, подразделение "Нацспецстроя", компания "Дороги и мосты" за собственные средства выполнит предпроектные проработки. Специалисты продумают внешний облик моста, чтобы как можно лучше вписать его в панорамы исторического центра Северной столицы.

Губернатор подчеркнул, что мост фигурирует в Генеральном плане города с 1948 года и всегда был нужен Петербургу. Мосты в составе ЗСД и мост Бетанкура изменили ситуацию на Васильевском острове, но проблема его транспортной связности с центром и Адмиралтейским районом остаётся актуальной.

В июле на Большом Смоленском мосту начнут устройство деформационных швов и гидроизоляции конструкций.

Фото: Смольный