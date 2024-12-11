В 2024 году градостроительный комитет Петербурга утвердил 52 проекта планировки

Половина проектов относится к улучшению улично-дорожной сети города.

Сегодня в пресс-центре ТАСС состоялась встреча журналистов с председателем Комитета по градостроительству и архитектуре Северной столицы Юлией Киселевой. Глава КГА рассказала о результатах работы в прошедшем году, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Так, согласно итогам работы комитета, в 2024 году было утверждено 52 проекта планировки городской территории. Примерно половина из них нацелены на развитие дорожного каркаса и улично-дорожной сети.

В частности, были приняты проекты планировки для строительства таких стратегически важных объектов федерального значения как Широтная магистраль скоростного движения и Высокоскоростная железнодорожная магистраль. Также было утверждено проектирование для кольцевой линии метрополитена с электродепо "Ладожское", продолжения набережной Макарова с мостом через реку Смоленку, трамвайного депо и трамвайной линии в районе Балканской улицы. Администрация Санкт-Петербурга

Помимо этого в прошлом году были приняты проекты планировки тоннельных канализационных коллекторов. На данный момент в разработке находится 418 проектов, большая часть которых относится к линейным объектам. Среди них, например, железнодорожная линия Лигово – Пулково – Шоссейная со станцией Пулково и транспортно-пересадочный узел ВСЖМ "Южный".

Юлия Киселева отметила, что объем строительства в городе значительно увеличивается. Об этом свидетельствует такой показатель, как количество выданных за год градостроительных планов земельных участков. Это самый востребованный вид градостроительной документации, и в прошедший год их было выдано более 3700. Администрация Санкт-Петербурга

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Фото: ВКонтакте / Юлия Киселева