Видео: как идет строительство Большого Смоленского моста

Строители уже возвели 7 опор и практически полностью завершили сборку разводного пролета.

Завершился важнейший этап строительства Большого Смоленского моста: полностью сделан фундамент для всех опор. Также уже возведены 7 из 10 опор будущего моста, на данный момент общая готовность объекта – 34%, сообщают в КРТИ.

Данная транспортная развязка обеспечит связь в густо населенных жилых районах левого и правого берега Невы на довольно-таки большом участке от Володарского моста до Александро-Невского. Станислав Путинцев, заместитель директора Дирекции транспортного строительства

Работы ведутся круглосуточно, на объекте задействованы около 540 человек и более 80 единиц техники. По словам строителей, главная сложность при возведении мостового комплекса – глубина и течение Невы на этом участке.

Пятая и шестая опоры, на которые будут дальше сооружаться и опираться разводной пролет, в этом месте фундамент залегает на глубину 32-33 метра. Так как здесь происходят текстор и не обеспечена несущая способность, поэтому такое глубокое залегание – от уровня воды 45 метров. Игорь Сенцов, заместитель руководителя проекта АО "Дороги и Мосты" Нацпроектстроя

Большой Смоленский мост будет разводиться с помощью гидравлического механизма. Сейчас разводной пролет весом более 900 тонн собирается отдельно на левом берегу Невы и готов уже на 95% Также активно ведется укрупнительная сборка металлоконструкции пролетов моста: часть за частью с двух берегов Невы.

У нас идет плановое строительство и идет монтаж в пролете 7-8, монтируем дальше металлоконструкци. Игорь Сенцов, заместитель руководителя проекта АО "Дороги и Мосты" Нацпроектстроя

Монтаж разводного пролета планируется в декабре 2025 года, после окончания навигации в Петербурге.

Фото и видео: КРТИ