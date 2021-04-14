Главу МО "Гавань" в Петербурге оштрафовали на 700 тысяч рублей

Мировой судья судебного участка № 119 Санкт-Петербурга признал главу муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилину виновной в неисполнении решения суда о восстановлении сотрудника в должности. Чиновнице назначили штраф в 700 тысяч рублей. Также с нее взыскали 190 тысяч рублей на оплату представителя потерпевшего, пишет 78.ru.

Вавилина трижды привлекалась к административной ответственности за неисполнение решения суда о восстановлении в должности Петра Зерникова — бывшего главы местной администрации МО "Гавань". После третьего нарушения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 315 Уголовного кодекса РФ. В суде установили, что Вавилина, игнорируя требования судебного пристава-исполнителя, не допустила Зерникова к работе, не создала условий для исполнения им трудовых обязанностей, не отменила приказ об увольнении и не выплатила зарплату за время вынужденного прогула.

На заседании подсудимая утверждала, что действовала в рамках своих полномочий. Однако суд признал ее виновной. Приговор не вступил в законную силу.

