  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы вернули в детский дом на Космонавтов сбежавшего подростка
Сегодня, 15:24
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы вернули в детский дом на Космонавтов сбежавшего подростка

0 0

Юноша был объявлен в федеральный розыск.

Росгвардейцы разыскали пропавшего воспитанника детского дома в Московском районе. Подростка обнаружили на шоссе Революции, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Отмечается, что 16-летний юноша ушел из центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проспекте Космонавтов в декабре прошлого года. Он был объявлен в федеральный розыск. Воспитанника узнали по камерам видеонаблюдения, фотографию и приметы передали всем дежурным нарядам. 

Подросток находился у торгового центра, его отвезли в 52-й отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы нашли пропавшего воспитанника детского дома на Шаумяна. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: поиски подростка, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии