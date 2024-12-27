Росгвардейцы вернули в детский дом на Космонавтов сбежавшего подростка

Юноша был объявлен в федеральный розыск.

Росгвардейцы разыскали пропавшего воспитанника детского дома в Московском районе. Подростка обнаружили на шоссе Революции, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что 16-летний юноша ушел из центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проспекте Космонавтов в декабре прошлого года. Он был объявлен в федеральный розыск. Воспитанника узнали по камерам видеонаблюдения, фотографию и приметы передали всем дежурным нарядам.

Подросток находился у торгового центра, его отвезли в 52-й отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы нашли пропавшего воспитанника детского дома на Шаумяна.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти