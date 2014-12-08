Школьник таинственно исчез в Ленобласти после общения с девушкой в интернете

В последний раз подростка видели 8 июля около станции метро "Девяткино".

Школьник приехал из Владимира в Ленинградскую область и таинственно исчез. Перед этим он познакомился с девушкой в интернете, сообщил Telegram-канал "Осторожно, Петербург".

По слова матери пропавшего юноши, до пропажи он активно общался с новой знакомой. Последняя предложила ему помощь с поступлением в университет в Петербурге и получением отсрочки от армии.

Подросток получил новый паспорт 6 июля, удалил все данные с компьютера и уехал. Мать отметила, что сын все свободное время готовился к ЕГЭ, у него почти не имел друзей. В последний раз школьника видели 8 июля рядо со станцией метрополитена "Девяткино". Сейчас юношу разыскивает полиция и волонтеры.

Ранее мы сообщали, что в Курортном районе Петербурга после катания на сапборде пропал 15-летний подросток.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)