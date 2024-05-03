Росгвардейцы нашли пропавшего воспитанника детского дома на Шаумяна

Юноша самовольно покинул учреждение.

Росгвардейцы разыскали пропавшего без вести воспитанника детского дома в Пушкинском районе, ушедшего из учреждения. Подросток находился в федеральном розыске, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В полицию накануне поступил сигнал о том, что камеры видеонаблюдения, установленные на жилом доме на проспекте Шаумяна, распознали лицо объявленного в розыск 17-летнего юноши. Сведения передали всем дежурным нарядам.

Так, подростка забрали сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району. Его доставили в 52-й отдел полиции, после чего о местонахождении известили представителей детского дома.

Ранее мы рассказывали о том, что за февраль волонтеры нашли 160 пропавших человек в Петербурге и Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти