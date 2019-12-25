За февраль волонтеры нашли 160 пропавших человек в Петербурге и Ленобласти

Время, когда сто заявок в месяц казалось большим объемом, давно прошло.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" представил отчет о своей деятельности в Петербурге и Ленобласти за февраль 2025 года. За этот период поступило 228 заявлений о пропаже людей. Удалось найти 160 человек живыми, однако пятерых обнаружили погибшими.

Время, когда сто заявок в месяц казалось большим объемом, давно прошло. В феврале добровольцам "ЛизаАлерт Питер" пришлось обработать всего 228 запросов о пропавших людях — такой низкий показатель был зафиксирован впервые за последние два года, поделились представители отряда.

Волонтёры также сообщили, что межсезонье — подходящее время для совершенствования поисковых навыков перед очередной волной заявок. С этой целью они организовали курсы по работе с навигационными приборами, лекции по использованию радиостанций и традиционные практические занятия для новых участников.

Ранее мы сообщили о том, что волонтеры отыскали пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика.

Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер