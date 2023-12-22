В Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа 26 января состоится открытый концерт

Посещение концерта возможно только при наличии действительного входного билета в Главный штаб.

В Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа 26 января 2024 года состоится открытый концерт, посвященный 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

В программе концерта прозвучит музыка композиторов блокадного Ленинграда, творчество которых неразрывно связано с Городом-героем. Будут исполнены сочинения Бориса Гольца, Ореста Евлахова, Дмитрия Шостаковича, Владимира Щербачева и другие.

В концерте, который начнется в 16:00, принимают участие студенты фортепианного отдела Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского.

Посещение концерта возможно только при наличии действительного входного билета в Главный штаб Государственного Эрмитажа.

Также государственный Эрмитаж в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда создал 3D-модели жилых в военные годы подвалов музея. Интерьеры воссоздали по рисункам самих работников, среди которых нашли 11 изображений театрального художника Григорьева.

Фото: Эрмитаж