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В Петербурге изменятся режима работы Главного штаба Эрмитажа
Сегодня, 11:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге изменятся режима работы Главного штаба Эрмитажа

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С 12 по 14 сентября в Северной столице пройдет юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.

В Эрмитаже жителей и гостей Петербурга предупредили об изменении режима работы Главного штаба в связи с проведением Санкт-Петербургского международного культурного форума.

– С 11 по 13 сентября 2024 года посещение Главного штаба будет временно приостановлено.
– С 6 по 16 сентября 2024 года выставка "Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник исчезнувшей цивилизации" будет недоступна для посещения.

Все остальные экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа работают в обычном режиме. 

С 12 по 14 сентября в Северной столице пройдет юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. 

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Фото: Эрмитаж

Теги: главный штаб, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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