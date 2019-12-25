В Петербурге изменятся режима работы Главного штаба Эрмитажа

С 12 по 14 сентября в Северной столице пройдет юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.

В Эрмитаже жителей и гостей Петербурга предупредили об изменении режима работы Главного штаба в связи с проведением Санкт-Петербургского международного культурного форума.

– С 11 по 13 сентября 2024 года посещение Главного штаба будет временно приостановлено.

– С 6 по 16 сентября 2024 года выставка "Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник исчезнувшей цивилизации" будет недоступна для посещения.

Все остальные экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа работают в обычном режиме.

С 12 по 14 сентября в Северной столице пройдет юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.

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Фото: Эрмитаж