В Репино с 26 апреля ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе

В Курортном районе 26 апреля начнется строительство канализационной сети. В связи с этим до 14 мая будет ограничено движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино. Речь идет об участке от Круговой улицы до Песочной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Напомним, что в Петроградском районе с 25 апреля ограничивается движение на нескольких улицах.
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Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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