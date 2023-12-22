В Репино с 26 апреля ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе

Речь идет об участке от Круговой улицы до Песочной улицы.

В Курортном районе 26 апреля начнется строительство канализационной сети. В связи с этим до 14 мая будет ограничено движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино. Речь идет об участке от Круговой улицы до Песочной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что в Петроградском районе с 25 апреля ограничивается движение на нескольких улицах.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ