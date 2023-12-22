В Петроградском районе с 25 апреля ограничивается движение на нескольких улицах

Движение будет заблокировано и на улице Кропоткина от улицы Ленина до Саблинской улицы.

В Петроградском районе стартуют работы по реконструкции кабельной линии. В связи с этим на нескольким улицах введут ограничения. На некоторых дорогах полностью закроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 23 апреля.

С 25 апреля по 29 мая ограничивается движение транспорта с закрытием сквозного проезда по Саблинской улице от Большой Пушкарской улицы до Малой Пушкарской улицы.

С 25 апреля по 29 мая закрывается движение транспорта по Шамшевой улице от Большого проспекта П.С. до Большой Пушкарской улицы. В этот же период водителям придется объезжать Саблинскую улицу, речь идет об участке от Малой Пушкарской улицы до улицы Кропоткина. Движение будет заблокировано и на улице Кропоткина от улицы Ленина до Саблинской улицы.

Объезд: улица Ленина, улица Воскова, Саблинская улица, Малая Пушкарская улица, Большая Пушкарская улица, Большой проспект П.С. Пресс-служба ГАТИ

Ранее стало известно, где в Красносельском и в Невском районах ограничат движение.

Фото: Piter.tv