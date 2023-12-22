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С 25 апреля в Красносельском и в Невском районах ограничат движение
Сегодня, 12:05
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С 25 апреля в Красносельском и в Невском районах ограничат движение

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ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Красносельском и в Невском районах с 25 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 23 апреля. 

До 31 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей будет ограничено движение транспорта на перекрестке Брестского бульвара и улицы Рихарда Зорге. 

В Невском районе до 17 мая ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны. Речь идет об участке от КАДа до улицы Бабушкина. 

Ранее мы писали, что с 25 апреля ограничивается движение транспорта по Выборгскому шоссе у пересечения с проспектом. Просвещения

Фото: Piter.tv

Теги: гати, дороги, проезд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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