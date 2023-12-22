С 25 апреля ограничивается движение транспорта по Выборгскому шоссе у пересечения с проспектом Просвещения

Ограничения снимут 24 мая.

В Выборгском районе ограничивается движение по Выборгскому шоссе. Речь идет об участке у пересечения с проспектом Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 23 апреля.

Ограничения будут действовать с 25 апреля по 24 мая. Водителей призвали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 1 мая закрывается трамвайное движение по улице Ленсовета.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ