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С 1 мая закрывается трамвайное движение по улице Ленсовета
Сегодня, 11:19
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С 1 мая закрывается трамвайное движение по улице Ленсовета

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Проезд закрыт до 04:50 15 июня.

С 1 мая в Петербурге будет закрыто трамвайное движение по улице Ленсовета. Речь идет об участке от Звездной улицы до Московского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса". 

Ограничения будут действовать до 04:50 15 июня. На этом участке будут проходить работы по ремонту трамвайных путей.

Трамваи № 29 следуют от станции "проспект Юрия Гагарина" по Авиационной улице, Московскому проспекту, до остановки "станция метро "Электросила". 

Ранее мы писали, что в Шушарах ограничивается движение по Пушкинской и Витебскому.

Фото: Piter.tv

Теги: закрытие трамвайного движения, трамвай 29, транспорт, улица ленсовета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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