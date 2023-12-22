С 1 мая закрывается трамвайное движение по улице Ленсовета

Проезд закрыт до 04:50 15 июня.

С 1 мая в Петербурге будет закрыто трамвайное движение по улице Ленсовета. Речь идет об участке от Звездной улицы до Московского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Ограничения будут действовать до 04:50 15 июня. На этом участке будут проходить работы по ремонту трамвайных путей.

Трамваи № 29 следуют от станции "проспект Юрия Гагарина" по Авиационной улице, Московскому проспекту, до остановки "станция метро "Электросила".

Ранее мы писали, что в Шушарах ограничивается движение по Пушкинской и Витебскому.

Фото: Piter.tv