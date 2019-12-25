Убившему свою мать в Горелово мужчине могут ужесточить приговор

Он жестоко избил женщину, проткнул металлическим прутом, задушил, а затем утопил ее тело в реке.

Апелляционная коллегия городского суда Петербурга отменила приговор Андрею Лисоругскому, которого осудили за убийство собственной матери. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Жуткое преступление произошло в феврале 2019 года в садоводстве "Константиновка" в Горелово. Мужчина напал на мать, жестоко избил ее, проткнул металлическим прутом, а затем душил руками и шнуром. После он спрятал труп женщины в садовой бочке. Через несколько дней перенес в гараж, где вспорол живот и спрятал туда садовые перчатки. Тело матери Лисоругский сбросил в реку Ижору. Полицейским мужчина показал записку, которую его мать якобы написала перед исчезновением.

В марте этого года мужчину приговорили к семи года в колонии строгого режима. Обвинение просит ужесточить наказание. При этом сам преступник просит оставить приговор без изменений. Он раскаялся и заявил, что сидеть в тюрьме ему надоело. Лисоругский отметил, что не хотел совершать преступление, а отношения с матерью всегда были тяжелыми.

Сейчас дело направили на новое рассмотрение.

Ранее мы писали, что Петербург занял первое место в РФ по числу нераскрытых преступлений.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов