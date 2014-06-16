Петербург занял первое место в РФ по числу нераскрытых преступлений

МВД опубликовало статистические данные о состоянии преступности в России в период с января по август 2021 года.
На территории РФ за данный период зарегистрировали на 0,8% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 8,4% уменьшилось количество убийств и покушений на убийство, на 11,9% – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Значительно сократилось количество грабежей и квартирных краж.
Но при этом Петербург стал лидером в стране по приросту числа нераскрытых преступлений – прирост 60,8%. Следом идут Ненецкий АО (46,8%), Чеченская республика (39,5%).
Ранее полиция Петербурга задержала хозяина BMW, инсценировавшего угон иномарки ради страховки.
Фото: Piter.tv
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