Петербург занял первое место в РФ по числу нераскрытых преступлений

В целом на территории РФ за данный период зарегистрировали на 0,8% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

МВД опубликовало статистические данные о состоянии преступности в России в период с января по август 2021 года.

На территории РФ за данный период зарегистрировали на 0,8% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 8,4% уменьшилось количество убийств и покушений на убийство, на 11,9% – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Значительно сократилось количество грабежей и квартирных краж.

Но при этом Петербург стал лидером в стране по приросту числа нераскрытых преступлений – прирост 60,8%. Следом идут Ненецкий АО (46,8%), Чеченская республика (39,5%).

Ранее полиция Петербурга задержала хозяина BMW, инсценировавшего угон иномарки ради страховки.

Фото: Piter.tv