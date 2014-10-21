Мужчина задержан.

Полиция задержала хозяина BMW, инсценировавшего угон иномарки ради страховки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В августе этого года в полицию обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что у него пропала иномарка BMW, припаркованная у дома №122 по проспекту Ветеранов. Ущерб мужчина оценил в 2,7 млн рублей. На следующий день было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража).

В пятницу, 24 сентября, в городе Себеж Псковской области сотрудники уголовного розыска задержали троих местных жителей в возрасте от 30 до 37 лет. Однако позже выяснилось, что хищение автомобиля было инсценировано его владельцем, который хотел получить страховые выплаты. В отношении собственника автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (ложный донос).

Ранее мы писали, что владелец "Рено" в Петербурге инсценировал угон своей иномарки для получения страховки.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области