Владелец "Рено" в Петербурге инсценировал угон своей иномарки для получения страховки

Стоимость машины составляет 850 тыс. рублей. Деньги получить он не успел.

Мужчина хотел получить страховые выплаты за свой автомобиль, который якобы угнали. Полиция изобличила злоумышленника, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 марта.

Сообщение в полицию от автовладельца "Рено" поступило 19-го ноября 2020-го года. Со слов 28-летнего водителя, его машину за 850 тыс. рублей украли неизвестные. Она была припаркована у дома №243 по проспекту Обуховской Обороны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как оказалось, мужчина хотел получить страховые выплаты и уже даже побывал в страховой компании. Денежные средства он получить не успел, так как на проверку сведений требовалось время. В этот период полиция изобличила обманщика и возбудила уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в сфере страхования". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские изобличили гендиректора строительной компании в Петербурге в хищении тягача.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области