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Полицейские изобличили гендиректора строительной компании в Петербурге в хищении тягача
Сегодня, 9:23
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Полицейские изобличили гендиректора строительной компании в Петербурге в хищении тягача

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Спецтранспорт находился на территории строительной организации.

Гендиректора строительной компании изобличили в хищении тягача. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Грузовик "МАЗ" находится на территории строительной организации, транспортное средство принадлежит 58-летнему мужчине. Стоимость тягача составляет 700 тыс. рублей. После хищения потерпевший обратился в полицию. 

Подозреваемого задержали вечером 4-го марта у дома №10 по улице Бронетанковой. 44-летнему гендиректору избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из квартиры петербургского бизнесмена украли мешок изумрудов и иностранную валюту. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: гендиректор, кража, тягач
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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