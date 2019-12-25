Из квартиры петербургского бизнесмена украли мешок изумрудов и иностранную валюту

Вор вынес из чужого жилища рубли, доллары, евро, юани и рупии.

Около часа ночи 3 марта в полицию обратился гендиректор коммерческой организации. 59-летний мужчина сообщил, что неизвестный обокрал его квартиру на Пулковской улице.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, злоумышленник похитил пакет с изумрудами, а также рубли, американские доллары, евро, индийские рупии и юани. С валютой и драгоценными камнями неизвестный скрылся с места. Общий ущерб составил почти 590 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, полиция разыскивает вора.

Ранее мы писали, что лжеэлектриков, похитивших у пенсионерки с Просвещения почти 1 млн рублей, задержали.

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