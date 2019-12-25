Лжеэлектриков, похитивших у пенсионерки с Просвещения почти 1 млн рублей, задержали

У злоумышленников изъяли компьютеры с персональной базой данных, деньги, банковские карты.

Полиция Петербурга поймала лжеэлектриков, которые 30 января обокрали пожилую местную жительницу. В тот день 85-летняя женщина рассказала правоохранителям, что неизвестные под предлогом установки электрических счетчиков вошли в ее квартиру на проспекте Просвещения и похитили 80 тысяч рублей и банковскую карту. С карты впоследствии злоумышленники списали свыше 910 тысяч рублей.

Как стало известно Piter.TV, по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже, а уже 12 февраля полиция разыскала воров. Ими оказались неработающие петербуржцы 28 и 34 лет, мужчин задержали по местам жительства. У злоумышленников изъяли мобильные телефоны и компьютеры с персональной базой данных, деньги, банковские карты, договоры на оказания услуг.

Мужчин поместили в изолятор, полиция выясняет, причастны ли воры к другим кражам.

Ранее полиция пресекла деятельность липовых интернет-торговцев масками и антисептиками.

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