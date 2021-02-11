Полиция пресекла деятельность липовых интернет-торговцев масками и антисептиками

Мошенники создали поддельные сайты по продаже СИЗ и обманывали клиентов.

Петербургская полиция пресекла деятельность группы аферистов, создавших поддельные интернет-магазины по продаже масок, перчаток и антисептиков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, мошенники обманули физических и юридических лиц из разных регионов России.

Как выяснилось, с лета 2020 года злоумышленники создали более 10 сайтов и страниц в соцсетях, представляясь интернет-магазинами по продаже СИЗов. Аферисты постарались вывести свои ресурсы в топ-рейтинги поисковых систем, используя агрессивную рекламу. Мошенники вводили граждан и представителей юрлиц в заблуждение, предлагали заказать продукцию при условии частичной или полной оплаты. Ни один товар клиентам, естественно, не поставили, в среднем предоплата или полная сумма оплаты заказа составляла 50-100 тысяч рублей.

Мошенников задержали в Петербурге и Великом Новгороде, в группе состояли пять мужчин и женщина в возрасте от 19 до 40 лет. Возглавлял группу 37-летний новгородец, который вовлек в преступную схему двоих знакомых петербуржцев, один из которых ранее судим за кражу. Мужчины, в свою очередь, подбирали граждан, на которых регистрировались фиктивные юрлица и открывались банковские счета: на них обманутые клиенты переводили деньги. Банковские карты передавались еще двоим фигурантам, они обналичивали деньги потерпевших и переводили их на личные счета.

Мошенники причастны к 15 эпизодам обмана на общую сумму около 1 миллиона рублей, есть предположения, что аферисты виновны еще минимум в 20 подобных эпизодах на сумму не менее 400 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, двоих фигурантов заключили под стражу, остальных поместили под подписку о невыезде.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД