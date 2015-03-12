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На форелевой ферме у Медного озера нашли вмерзшее в лед тело
Сегодня, 13:42
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Alena_Zinovieva

На форелевой ферме у Медного озера нашли вмерзшее в лед тело

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Погибшей оказалась 37-летняя уроженка Волгограда.

Накануне во Всеволожском районе Ленобласти нашли покрытое льдом тело женщины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп обнаружили на форелевой ферме у Медного Озера в Юкковском сельском поселении. Погибшей оказалась 37-летняя уроженка Волгограда. Ее тело вмерзло в лед.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли труп и отправили его в морг для установления причины смерти. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в городе Коммунар нашли тело мужчины с ссадинами и кровоподтеками.

Фото: pixabay.com

Теги: замерзшее тело, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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